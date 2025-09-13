Рубіо: якщо дрони РФ були націлені на Польщу, це крок до значної ескалації

"Ми вважає це неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій. Немає жодних сумнівів: безпілотники були запущені навмисно. Питання в тому, чи були вони спрямовані конкретно на Польщу", - заявив Рубіо журналістам перед від'їздом до Ізраїлю і Британії.

Він додав, що якщо безпілотники були націлені на Польщу, і якщо "докази приведуть" до цього висновку, тоді очевидно, що "це буде кроком до значної ескалації".

Також Рубіо анонсував, що Вашингтон проведе консультації з партнерами по НАТО.

"Є й низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б мати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж ухвалювати конкретні рішення", - резюмував держсекретар.