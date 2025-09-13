Рубіо: якщо дрони РФ були націлені на Польщу, це крок до значної ескалації

Держсекретар США Марко Рубіо вважає російські дрони в Польщі "небезпечним розвитком подій", але не впевнений в умисній атаці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми вважає це неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій. Немає жодних сумнівів: безпілотники були запущені навмисно. Питання в тому, чи були вони спрямовані конкретно на Польщу", - заявив Рубіо журналістам перед від'їздом до Ізраїлю і Британії.
Він додав, що якщо безпілотники були націлені на Польщу, і якщо "докази приведуть" до цього висновку, тоді очевидно, що "це буде кроком до значної ескалації".
Також Рубіо анонсував, що Вашингтон проведе консультації з партнерами по НАТО.
"Є й низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б мати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж ухвалювати конкретні рішення", - резюмував держсекретар.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня, коли Росія масово атакувала Україну, частина російських дронів залетіла в повітряний простір Польщі. У зв'язку з цим країна підняла в небо авіацію і вперше збивала безпілотники РФ на своїй території.
Пізніше польський прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Також відомо, що в країні знайшли уламки 16 дронів РФ.
Більш того, сьогодні, 13 вересня, Польща теж піднімала бойову авіацію через загрозу російських дронів. У той момент у Волинській області України була тривога.
Крім цього, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ворожий дрон залетів у повітряний простір Румунії і був там 50 хвилин.
Коментуючи події середи (10 вересня), президент США Дональд Трамп висловив думку, що вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою.