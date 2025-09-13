RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Рубио: если дроны РФ были нацелены на Польшу, это шаг к значительной эскалации

Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио считает российские дроны в Польше "опасным развитием событий", но не уверен в умышленной атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы считает это неприемлемым, досадным и опасным развитием событий. Нет никаких сомнений: беспилотники были запущены намерено. Вопрос в том, были ли они направлены конкретно на Польшу", - заявил Рубио журналистам перед отправкой в Израиль и Британию.

Он добавил, что если беспилотники были нацелены на Польшу, и если "улики приведут" к этому выводу, тогда очевидно, что "это будет шагом к значительной эскалации".

Также Рубио анонсировал, что что Вашингтон проведет консультации с партнёрами по НАТО.

"Есть и ряд других возможностей, но я думаю, что мы хотели бы иметь все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем принимать конкретные решения", - резюмировал госсекретарь.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 10 сентября, когда Россия массированно атаковала Украину, часть российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. В связи с этим страна подняла в небо авиацию и впервые сбивала беспилотники РФ на своей территории.

Позже польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство Польши было нарушено минимум 19 раз. Также известно, что в стране нашли обломки 16 дронов РФ.

Более того, сегодня 13 сентября Польша тоже поднимала боевую авиацию из-за угрозы российских дронов. В тот момент в Волынской области Украины была тревога.

Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вражеский дрон залетел в воздушное пространство Румынии и был там 50 минут.

Комментируя события среды (10 сентября), президент США Дональд Трамп высказал мнение, что вторжение российских дронов на территорию Польши могло быть ошибкой.

НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиПольшаМарко Рубио