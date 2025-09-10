Рубіо доповіли інформацію про російські безпілотники над Польщею

Відповідаючи на запитання CNN, Рубіо сказав: "Так", коли його запитали, чи отримав він інформацію про порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками під час атаки на західну Україну.

Польща повідомила, що її військові сили збили кілька безпілотників, які порушили її повітряний простір під час російської атаки на Україну.

Військове командування Польщі заявило, що "була використана зброя, і служби активно працюють над виявленням збитих об'єктів".

Польща також закрила кілька аеропортів, включаючи Варшавський міжнародний аеропорт, через неплановану військову діяльність, пов'язану з забезпеченням державної безпеки.

Цей інцидент стався на тлі зростаючої напруженості через російську агресію в Україні та спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" поблизу польського кордону.