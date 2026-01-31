ua en ru
Польща звинуватила ФСБ в кібератаках на енергетику під час морозів, - Reuters

Польща, Субота 31 січня 2026 16:15
Польща звинуватила ФСБ в кібератаках на енергетику під час морозів, - Reuters Фото: Польща звинуватила ФСБ в кібератаках на енергетику (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Наприкінці грудня десятки об’єктів енергетичної інфраструктури Польщі стали мішенню масштабної кібератаки. Польська влада вважає, що за атакою стоїть російська розвідка, а її метою було завдати шкоди в період морозів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання повідомляє, що польські чиновники бачать російський слід в кібератаках на 30 об’єктів відновлюваної енергетики. Також вони говорять про атаку на виробничу компанію та теплоелектростанцію, яка забезпечує теплом майже 500 тисяч споживачів.

За даними польської "Групи реагування на комп’ютерні інциденти" (CERT Polska), атаки мали чисто руйнівний характер - їх порівнюють із цифровим підпалом.

Основною метою було безповоротно знищити дані всередині систем теплоелектростанції, однак цю частину атаки вдалося заблокувати завдяки системам кіберзахисту.

У звіті CERT Polska наголошується, що атаки відбулися під час сильних морозів і снігових бур, що підвищувало ризики для цивільної інфраструктури та населення.

Польська сторона пов’язує інцидент із хакерським угрупованням, яке, за їхніми оцінками, діє в інтересах Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Йдеться про групу, відому під назвами Berserk Bear та Dragonfly, яку раніше пов’язували з підрозділом ФСБ "Центр 16".

Водночас Росія традиційно заперечує будь-яку причетність до кібератак у Європі і не надала офіційного коментаря щодо цих звинувачень.

Кібератаки на Польщу

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив можливу причетність російських спецслужб до кібератак на польські енергетичні об’єкти, водночас наголосивши, що наразі немає переконливих доказів.

Варто зазначити, що 14 січня польський віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський повідомив про значну кількість атак на енергетичний сектор країни наприкінці 2025 року. За його словами, ситуацію ускладнювали складні погодні умови, через що контроль був обмеженим.

Раніше міністр енергетики Польщі Мілош Мотика заявляв, що в останні дні 2025 року була здійснена невдала кібератака на низку об’єктів електрогенерації.

Також слід зауважити, що Росія веде гібридну війну у формі кібератак не лише проти європейських країн, а й проти США. Зокрема, у листопаді в Сполучених Штатах зафіксували кібератаку РФ на міську інфраструктуру.

Зловмисники змогли отримати доступ до мереж американської інженерної компанії, яка співпрацює з підрядниками у сферах водопостачання, транспорту та служб екстреного реагування.

