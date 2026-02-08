ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Рубильник в руках ФСБ: в России вводят беспрецедентный контроль над интернетом

Россия, Воскресенье 08 февраля 2026 14:48
UA EN RU
Рубильник в руках ФСБ: в России вводят беспрецедентный контроль над интернетом Иллюстративное фото: в России вводят беспрецедентный контроль над интернетом (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россия планирует предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) широкие полномочия по контролю над коммуникационными сетями, включая возможность отключения интернета и телефонной связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор опубликованный в Х Минобороны Британии.

ФСБ могут разрешить массовые отключения связи

По данным британской разведки, 27 января 2026 года Государственная Дума РФ одобрила поддержанные правительством поправки, которые позволят ФСБ отключать мобильный и стационарный интернет, телефонные услуги и другие средства коммуникации в ответ на "угрозы безопасности".

Законопроект обяжет телекоммуникационных операторов немедленно прекращать предоставление услуг после получения соответствующего приказа и освободит их от финансовой ответственности за возможные перебои.

Беспрецедентный контроль над информационным пространством

В британской разведке отмечают, что из-за широкого определения "коммуникационных услуг" новые поправки фактически предоставят ФСБ беспрецедентное влияние на всю сферу передачи данных - голос, текст, изображения и интернет-трафик.

Этот шаг соответствует общей тенденции усиления государственного контроля над информационным пространством в России, которая особенно усилилась после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Россия распространяет технологии цензуры за границу

В разведке также отметили, что Россия не только усиливает внутренний контроль, но и участвует в распространении технологий цензуры за границу.

"Расследования частных СМИ показывают, что Россия помогла Ирану создать одну из самых современных систем контроля за интернетом, которая базируется на глубокой инспекции пакетов и способна ограничивать работу приложений, блокировать VPN и отслеживать организаторов протестов в режиме реального времени", - говорится в обзоре.

Цифровой контроль России

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупационные администрации ограничили работу во временно оккупированном Крыму двух популярных мессенджеров - Telegram и WhatsApp. Вместо этого пользователей заставляют устанавливать российский мессенджер Max.

Крупнейший оккупационный телеком-провайдер "Волна" заявил, что действует в соответствии с распоряжением "Роскомнадзора", которое, по их словам, распространяется на абонентов всех операторов и провайдеров на так называемой "территории России".

Кроме того, в РФ планируют ввести цифровой учет детей: родителей могут обязать уведомлять операторов связи в случае передачи SIM-карты ребенку. Соответствующую информацию будут вносить в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей.

Интернет-платформы, в частности социальные сети и медиа, должны будут проверять, принадлежит ли номер телефона ребенку, и в случае подтверждения ограничивать доступ к отдельным категориям контента.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ Российская Федерация Интернет
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ