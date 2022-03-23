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В Рубежном вражеский снаряд попал в многоэтажку, погибло двое детей и взрослый

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Рубежное, Среда 23 марта 2022 08:07
В Рубежном вражеский снаряд попал в многоэтажку, погибло двое детей и взрослый Фото: в Рубежном вражеский снаряд попал в многоэтажный жилой дом (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 22 марта, около 20:00 российский снаряд попал в многоэтажный жилой дом и разорвался на 5 этаже, в результате чего погибло трое человек, включая двух детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Враг не останавливается и продолжает упорно целить по мирным жителям. Сегодня еще раз мир узнает, что так называемый "русский мир" - это смерть маленьких детишек", - отметил Гайдай.

В Рубежном вражеский снаряд попал в многоэтажку, погибло двое детей и взрослый

В Рубежном оккупанты попали нарядом в многоэтажный жилой дом (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Он также подчеркнул, что идет постепенное уничтожение инфраструктурных объектов Луганской области. При этом в последние дни оккупанты бьют по местным предприятиям прицельно, почти безошибочно.

"Поэтому будьте очень внимательны: если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика - сообщайте в полицию или военным. Ваша смелость спасет жизнь многих", - добавил глава Луганской ОГА.

Он также заявил, что вчера вечером из-за обстрела врага в Рубежном произошло возгорание предприятия и учебного заведения. Кроме того, спасатели продолжали тушить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске.

Напомним, в Украине призвали не эвакуироваться самостоятельно, потому что можно попасть под обстрел оккупантов.

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