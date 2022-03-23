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У Рубіжному ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку, загинуло двоє дітей та дорослий

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Рубіжне, Середа 23 березня 2022 08:07
У Рубіжному ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку, загинуло двоє дітей та дорослий Фото: у Рубіжному ворожий снаряд влучив у багатоповерховий житловий будинок (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 22 березня, близько 20:00 російський снаряд потрапив в багатоповерховий житловий будинок і розірвався на 5 поверсі, в результаті чого загинуло троє осіб, включаючи двох дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Ворог не зупиняється і продовжує наполегливо цілити по мирних жителях. Сьогодні ще раз світ дізнається, що так званий "русский мир" - це смерть маленьких діточок", - зазначив Гайдай.

У Рубіжному ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку, загинуло двоє дітей та дорослий

У Рубіжному окупанти потрапили нарядом у багатоповерховий житловий будинок (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Він також підкреслив, що йде поступове знищення інфраструктурних об'єктів Луганської області. При цьому в останні дні окупанти б'ють по місцевих підприємствах прицільно, майже безпомилково.

"Тому будьте дуже уважні: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника або коригувальника - повідомляйте в поліцію або військовим. Ваша сміливість врятує життя багатьох", - додав голова Луганської ОДА.

Він також заявив, що вчора ввечері через обстріл ворога в Рубіжному сталося загоряння підприємства та навчального закладу. Крім того, рятувальники продовжували гасити полум'я на нафтопереробному заводі в Лисичанську.

Нагадаємо, в Україні закликали не евакуюватися самостійно, бо можна потрапити під обстріл окупантів.

Ми також писали про те, що в Тростянці Сумської області тривають вуличні бої за місто. Місцевих жителів просять сховатися в укриттях.

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