У Рубіжному ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку, загинуло двоє дітей та дорослий
Вчора, 22 березня, близько 20:00 російський снаряд потрапив в багатоповерховий житловий будинок і розірвався на 5 поверсі, в результаті чого загинуло троє осіб, включаючи двох дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
"Ворог не зупиняється і продовжує наполегливо цілити по мирних жителях. Сьогодні ще раз світ дізнається, що так званий "русский мир" - це смерть маленьких діточок", - зазначив Гайдай.
У Рубіжному окупанти потрапили нарядом у багатоповерховий житловий будинок (фото: t.me/luhanskaVTSA)
Він також підкреслив, що йде поступове знищення інфраструктурних об'єктів Луганської області. При цьому в останні дні окупанти б'ють по місцевих підприємствах прицільно, майже безпомилково.
"Тому будьте дуже уважні: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника або коригувальника - повідомляйте в поліцію або військовим. Ваша сміливість врятує життя багатьох", - додав голова Луганської ОДА.
Він також заявив, що вчора ввечері через обстріл ворога в Рубіжному сталося загоряння підприємства та навчального закладу. Крім того, рятувальники продовжували гасити полум'я на нафтопереробному заводі в Лисичанську.
Нагадаємо, в Україні закликали не евакуюватися самостійно, бо можна потрапити під обстріл окупантів.
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