В Украине призвали не эвакуироваться самостоятельно. Можно попасть под обстрел оккупантов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции Украины.

В качестве примера вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук привела случай, когда в Харьковской области оккупанты расстреляли автомобиль с гражданскими, в результате чего все погибли.

"Очень прошу: не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно! Есть серьезная угроза попасть под обстрелы. Мы понимаем, что вам тяжело: не хватает воды, продуктов питания, медикаментов и одежды. Но ради сохранения жизни следите за официальными сообщениями", - добавила Верещук.

По ее словам, сегодня правительство ежедневно пытается сделать все возможное, чтобы организовать гуманитарные коридоры.