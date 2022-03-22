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В Украине призвали не эвакуироваться самостоятельно. Можно попасть под обстрел оккупантов

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 15:39
В Украине призвали не эвакуироваться самостоятельно. Можно попасть под обстрел оккупантов Фото: вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцев призывают прекратить эвакуироваться самостоятельно. Можно стать жертвой вражеского обстрела.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции Украины.

В качестве примера вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук привела случай, когда в Харьковской области оккупанты расстреляли автомобиль с гражданскими, в результате чего все погибли.

"Очень прошу: не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно! Есть серьезная угроза попасть под обстрелы. Мы понимаем, что вам тяжело: не хватает воды, продуктов питания, медикаментов и одежды. Но ради сохранения жизни следите за официальными сообщениями", - добавила Верещук.

По ее словам, сегодня правительство ежедневно пытается сделать все возможное, чтобы организовать гуманитарные коридоры.

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