В Украине призвали не эвакуироваться самостоятельно. Можно попасть под обстрел оккупантов
Украинцев призывают прекратить эвакуироваться самостоятельно. Можно стать жертвой вражеского обстрела.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции Украины.
В качестве примера вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук привела случай, когда в Харьковской области оккупанты расстреляли автомобиль с гражданскими, в результате чего все погибли.
"Очень прошу: не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно! Есть серьезная угроза попасть под обстрелы. Мы понимаем, что вам тяжело: не хватает воды, продуктов питания, медикаментов и одежды. Но ради сохранения жизни следите за официальными сообщениями", - добавила Верещук.
По ее словам, сегодня правительство ежедневно пытается сделать все возможное, чтобы организовать гуманитарные коридоры.
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