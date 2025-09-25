Розворот на валютному ринку: в Україну знову ввозять більше доларів, ніж євро

Інтерес до євро

Починаючи з квітня 2025 року українці почали купувати більше готівкових євро. Це пов'язано зі зростанням курсу євро та повідомленнями про втрату довіри до долара через дії американського президента.

За даними НБУ, чистий попит на готівковий долар у II кварталі 2025 року знизився до 0,1 млрд доларів з 1,9 млрд доларів у попередньому кварталі. Попит на готівковий євро, навпаки, зменшився незначно.

Частка доларів у валютному обсязі постійно знижувалася з початку року. Однак у серпні українці повернулися до скупки доларів.

У НБУ переконані, що домінуючій ролі долара у світі нічого не загрожує.