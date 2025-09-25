Розворот на валютному ринку: в Україну знову ввозять більше доларів, ніж євро

Ситуація на валютному ринку знову змінилася. У серпні 2025 року в Україну ввезли готівкових доларів більше, ніж євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в серпні 2025 року, становив 636 млн доларів.
Банки ввезли в Україну готівкових доларів на 420 млн доларів і готівкових євро на 213 млн доларів (в еквіваленті).
Ситуація відрізняється від липня, коли банки вперше ввезли більше готівкових євро, ніж доларів. НБУ публікує дані з січня 2012 року
При цьому в серпні банки вивезли готівкової валюти на 255 млн доларів. Серед них долари - на 244 млн доларів, євро - на 11 млн доларів.
Починаючи з квітня 2025 року українці почали купувати більше готівкових євро. Це пов'язано зі зростанням курсу євро та повідомленнями про втрату довіри до долара через дії американського президента.
За даними НБУ, чистий попит на готівковий долар у II кварталі 2025 року знизився до 0,1 млрд доларів з 1,9 млрд доларів у попередньому кварталі. Попит на готівковий євро, навпаки, зменшився незначно.
Частка доларів у валютному обсязі постійно знижувалася з початку року. Однак у серпні українці повернулися до скупки доларів.
У НБУ переконані, що домінуючій ролі долара у світі нічого не загрожує.