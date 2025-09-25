Разворот на валютном рынке: в Украину снова ввозят больше долларов, чем евро

Интерес к евро

Начиная с апреля 2025 года украинцы начали покупать больше наличных евро. Это связано с ростом курса евро и сообщениями о потере доверия к доллару из-за действий американского президента.

По данным НБУ, чистый спрос на наличный доллар во II квартале 2025 года снизился до 0,1 млрд долларов с 1,9 млрд долларов в предыдущем квартале. Спрос на наличный евро, наоборот, уменьшился незначительно.

Доля долларов в валютном объеме постоянно снижалась с начала года. Однако в августе украинцы вернулись к скупке долларов.

В НБУ убеждены, что доминирующей роли доллара в мире ничего не угрожает.