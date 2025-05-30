Що буде з доларом у світі та які є альтернативи: що кажуть в НБУ

Розвиток нових технологій зменшує необхідність мати одну глобальну валюту. Водночас жодна з альтернатив не посуне долар з п’єдесталу.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Forbes Ukraine .

Як зазначив Ніколайчук, тренд на послаблення ролі долара як глобальної резервної валюти почався десь у 2015 році, коли долар досяг свого піку.

"Водночас на сьогоднішній день немає альтернативи для долара в цій ролі. Тому в найближче десятиліття долар точно залишатиметься основною світовою резервною валютою. Однак його конкуренти, скоріш за все, потрошечки будуть послаблювати цю його роль", - сказав він

За його словами, Сполучені Штати, вірогідно, залишатимуться найбільшою економікою світу. Фінансові ринки в США і ринки в доларах залишатимуться провідними.

Альтернативи долару

Водночас високий дефіцит державного бюджету, високий державний борг, широке використання фінансових санкцій владою США, а також останні напади на незалежність центробанку Сполучених Штатів (ФРС) поступово підважують віру в долар.

"Це створює передумови для пошуку якихось альтернатив. Жодна з цих альтернатив на сьогоднішній день не має шансу на те, щоб зіштовхнути долар з п’єдесталу", - додав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ вважає, що на регіональному рівні ми можемо побачити і посилення ролі євро, і посилення ролі китайського юаня.

"Можливо навіть, я не виключаю, що збільшиться роль, наприклад, бразильського реалу, якщо ми говоримо про регіон Південної Америки. Також посилюватиметься роль криптовалют. Однак не настільки, щоб, знову ж таки, зіштовхнути долар з цього п’єдесталу", - сказав він.

За його словами, кожна з цих альтернатив має свої дуже суттєві слабкості, які не дозволяють цим валютам суттєво збільшити свою вагу. Водночас розвиток нових технологій, платіжних систем, інформаційних технологій, зменшує необхідність мати одну глобальну валюту для забезпечення ефективності міжнародних розрахунків.

"І саме з цим я пов’язую можливість того, що на регіональному рівні долар втрачатиме свою силу", - додав Ніколайчук.