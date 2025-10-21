Розвідники показали пусковий майданчик "Шахедів" у Орловській області РФ

Агенти "Атеш" провели розвідку пускового майданчика "Шахедів" в Орловській області РФ, а також показали на фото, як росіяни готуються до ударів по території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".
"Наші агенти провели розвідку в районі населеного пункту Руднєво, де детально вивчено стартовий майданчик дронів-камікадзе. На об'єкті ведуться активні будівельні роботи щодо розширення інфраструктури та посилення захисту від ударів Сил оборони України", - зазначили у "Атеш",
Повідомляється, що розвідникам вдалось зафіксувати будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки "Шахедів" до запусків. Модернізація майданчика свідчить про наміри окупантів збільшити інтенсивність ударів на українські міста.
"Усі розвідувальні дані – координати, схеми розташування об'єктів та режим роботи майданчика – негайно передані Силам оборони України для вжиття заходів у відповідь", - додали представники руху.
Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявляв, що окупанти в майбутньому зможуть запускати по тисячі "Шахедів" на добу. За його словами, ця інформація ґрунтується на отриманих розвідувальних даних.
У Повітряних силах тим часом дотримуються думки, що запуск 1000 дронів за добу росіянам зараз недоступний. Окупанти нарощують виробництво безпілотників, але до цифри, коли вони зможуть влаштовувати такі запуски, ще дуже далеко.
Але улітку та восени 2025 року росіяни вже неодноразово запускали по 700-800 дронів щоночі. Зокрема, у ніч на 9 липня окупанти випустили по Україні 728 "Шахедів" та "Гербер".