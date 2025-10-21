Разведчики показали пусковую площадку "Шахедов" в Орловской области РФ

"Наши агенты провели разведку в районе населенного пункта Руднево, где детально изучена стартовая площадка дронов-камикадзе. На объекте ведутся активные строительные работы по расширению инфраструктуры и усилению защиты от ударов Сил обороны Украины", - отметили в "Атеш",

Сообщается, что разведчикам удалось зафиксировать строительство капитальных бетонных складов для хранения и подготовки "Шахедов" к запускам. Модернизация площадки свидетельствует о намерениях оккупантов увеличить интенсивность ударов по украинским городам.

"Все разведывательные данные - координаты, схемы расположения объектов и режим работы площадки - немедленно переданы Силам обороны Украины для принятия ответных мер", - добавили представители движения.