Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Разведчики показали пусковую площадку "Шахедов" в Орловской области РФ

Фото: разведчики показали пусковую площадку "Шахедов" (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Агенты "Атеш" провели разведку пусковой площадки "Шахедов" в Орловской области РФ, а также показали на фото, как россияне готовятся к ударам по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"Наши агенты провели разведку в районе населенного пункта Руднево, где детально изучена стартовая площадка дронов-камикадзе. На объекте ведутся активные строительные работы по расширению инфраструктуры и усилению защиты от ударов Сил обороны Украины", - отметили в "Атеш",

Сообщается, что разведчикам удалось зафиксировать строительство капитальных бетонных складов для хранения и подготовки "Шахедов" к запускам. Модернизация площадки свидетельствует о намерениях оккупантов увеличить интенсивность ударов по украинским городам.

"Все разведывательные данные - координаты, схемы расположения объектов и режим работы площадки - немедленно переданы Силам обороны Украины для принятия ответных мер", - добавили представители движения.

 

 

 

РФ увеличивает количество ударов дронами по Украине

Ранее командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявлял, что оккупанты в будущемсмогут запускать по тысяче "Шахедов" в сутки. По его словам, эта информация основывается на полученных разведывательных данных.

В Воздушных силах тем временем придерживаются мнения, что запуск 1000 дронов в сутки россиянам сейчас недоступен. Оккупанты наращивают производство беспилотников, но до цифры, когда они смогут устраивать такие запуски, еще очень далеко.

Но летом и осенью 2025 года россияне уже неоднократно запускали по 700-800 дронов каждую ночь. В частности, в ночь на 9 июля оккупанты выпустили по Украине 728 "Шахедов" и "Гербер".

