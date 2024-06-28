Розвідка США спрогнозувала початок війни між Ізраїлем і Хезболлою, - Politico

Американська розвідка вважає, що масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Офіційні особи США не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС найближчим часом погодяться на угоду, запропоновану президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю та Хезболла розробили плани бою та намагаються придбати додаткову зброю, сказали виданню двоє високопоставлених чиновників США, ознайомлених із розвідданими.

Обидві сторони публічно заявили, що не хочуть війни, але американські високопосадовці все більше вірять у початок інтенсивних боїв.

Ризик зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні, сказав інший високопоставлений чиновник США.

Розвідка США пропонує дещо більш консервативну оцінку, ніж розвідка з деяких частин Європи. Там вважають, що війна між Ізраїлем і Хезболлою може статися за кілька днів. Багато хто радив своїм громадянам залишити Ліван. Канада також готується евакуювати тисячі людей з країни. Державний департамент у четвер опублікував рекомендації щодо подорожей для громадян США, закликаючи їх "рішуче переглянути" поїздку до Лівану.

Двоє високопоставлених чиновників підкреслили, що поки неясно, коли саме може початися війна, але відзначили, що Ізраїль намагається швидко відновити свої запаси та військовий потенціал.

Офіційні особи США повідомили Politico з посиланням на дані розвідки, що каталізатор війни — наприклад, великий напад з будь-якої сторони — ймовірно, станеться без попередження.