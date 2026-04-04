Розвідка США дізналась, коли Іран розблокує Ормузьку протоку

Іран найближчим часом навряд чи відкриє Ормузьку протоку, оскільки контроль над цією ключовою артерією світових поставок нафти є головним важелем Тегерану на США.

Про це свідчать останні звіти розвідки США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, Тегеран може й надалі обмежувати рух через протоку, утримуючи високі ціни на енергоносії, щоб змусити президента США Дональда Трампа швидше знайти вихід із війни, яка триває вже майже п’ять тижнів і залишається непопулярною серед американських виборців.

Звіти також свідчать, що війна, яка мала на меті послабити військову міць Ірану, фактично може посилити його вплив у регіоні, продемонструвавши здатність Тегерана загрожувати ключовому морському маршруту.

Як відомо, Трамп намагався применшити складність відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, якою транспортується близько п’ятої частини світової нафти. У п’ятницю він припустив, що може наказати американським військам відкрити прохід.

Однак аналітики давно попереджають, що спроба застосувати силу проти Ірану, який контролює один берег протоки, може бути дорогою та втягнути США у затяжну наземну війну.

Один із експертів зазначає, що Тегеран розуміє свою здатність впливати на світові енергетичні ринки через контроль над протокою і це "набагато потужніше навіть за ядерну зброю".