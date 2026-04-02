Трамп "відхрестився" від Ормузької протоки та запропонував ринкам альтернативу

"Сполучені Штати майже не імпортують нафту через Ормузьку протоку, і не планують її імпортувати в майбутньому. Країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, повинні піклуватися про цей протоку. Вони повинні захопити її та берегти. За бажання вони могли б зробити це легко", – заявив президент Сполучених Штатів.

Він також підкреслив, що США "можуть бути корисними" у проведенні такої операції, однак ініціатива має належати іншим державам. Також американський президент запропонував їм альтернативу: купувати нафту у США або ж "піти і забрати" її в Ормузькій протоці.

"Тож до тих країн, які не можуть отримати паливо, у мене є пропозиція. Купуйте нафту у Сполучених Штатів Америки. У нас її вдосталь. І наберіться трохи запізнілої сміливості. Треба було зробити це разом з нами, як ми просили. Ідіть прямо і просто візьміть її, й використовуйте її для себе", – додав Трамп.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Нагадаємо, після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку - ключову "енергетичну артерію" світу.

Через цю протоку транспортується близько 20% світового об'єму нафти та значна частина скрапленого газу.