ua en ru
Сб, 04 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Разведка США узнала, когда Иран разблокирует Ормузский пролив

08:23 04.04.2026 Сб
2 мин
Контроль Ирана над Ормузским проливом является главным рычагом влияния на Соединенные Штаты
aimg Юлия Маловичко
Разведка США узнала, когда Иран разблокирует Ормузский пролив Фото: Иран заблокировал пролив еще с начала конфликта (Getty Images)

Иран в ближайшее время вряд ли откроет Ормузский пролив, поскольку контроль над этой ключевой артерией мировых поставок нефти является главным рычагом Тегерана на США.

Об этом свидетельствуют последние отчеты разведки США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, Тегеран может и в дальнейшем ограничивать движение через пролив, удерживая высокие цены на энергоносители, чтобы заставить президента США Дональда Трампа быстрее найти выход из войны, которая длится уже почти пять недель и остается непопулярной среди американских избирателей.

Отчеты также свидетельствуют, что война, которая имела целью ослабить военную мощь Ирана, фактически может усилить его влияние в регионе, продемонстрировав способность Тегерана угрожать ключевому морскому маршруту.

Как известно, Трамп пытался преуменьшить сложность восстановления судоходства через Ормузский пролив, по которому транспортируется около пятой части мировой нефти. В пятницу он предположил, что может приказать американским войскам открыть проход.

Однако аналитики давно предупреждают, что попытка применить силу против Ирана, который контролирует один берег пролива, может быть дорогой и втянуть США в затяжную наземную войну.

Один из экспертов отмечает, что Тегеран понимает свою способность влиять на мировые энергетические рынки через контроль над проливом и это "гораздо мощнее даже ядерного оружия".

Как известно, Иран заблокировал Ормузский пролив еще в начале войны с США и Израилем. С тех пор в мире подскочили цены на нефть, поскольку многие суда с "черным золотом" не смогли пройти проливом.

Трамп пытался разблокировать его, даже просил помощи у союзников по НАТО, однако в последнее время он захотел отдалиться от этого и предложить рынку альтернативы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Иран
