Разведка США узнала, когда Иран разблокирует Ормузский пролив

Иран в ближайшее время вряд ли откроет Ормузский пролив, поскольку контроль над этой ключевой артерией мировых поставок нефти является главным рычагом Тегерана на США.

Об этом свидетельствуют последние отчеты разведки США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, Тегеран может и в дальнейшем ограничивать движение через пролив, удерживая высокие цены на энергоносители, чтобы заставить президента США Дональда Трампа быстрее найти выход из войны, которая длится уже почти пять недель и остается непопулярной среди американских избирателей.

Отчеты также свидетельствуют, что война, которая имела целью ослабить военную мощь Ирана, фактически может усилить его влияние в регионе, продемонстрировав способность Тегерана угрожать ключевому морскому маршруту.

Как известно, Трамп пытался преуменьшить сложность восстановления судоходства через Ормузский пролив, по которому транспортируется около пятой части мировой нефти. В пятницу он предположил, что может приказать американским войскам открыть проход.

Однако аналитики давно предупреждают, что попытка применить силу против Ирана, который контролирует один берег пролива, может быть дорогой и втянуть США в затяжную наземную войну.

Один из экспертов отмечает, что Тегеран понимает свою способность влиять на мировые энергетические рынки через контроль над проливом и это "гораздо мощнее даже ядерного оружия".