Разведка США не видит признаков скорого краха режима в Иране, - Reuters
Американская разведка считает, что правительство Ирана не находится под угрозой скорого краха, несмотря на почти две недели интенсивных ударов со стороны США и Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам одного из источников агентства, в разведывательных докладах озвучен вывод, что иранскому режиму "не грозит крах" и он "сохраняет контроль над иранским населением".
Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника отмечает, что официальные лица Израиля в ходе закрытых переговоров также признают, что нет никакой уверенности в том, что война станет причиной смены власти в Иране.
Агентство указывает, что, судя по данным американской разведки, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и временные лидеры, которые пришли к власти после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля, удерживают контроль над страной.
По мнению экспертов, для свержения власти может потребоваться масштабная наземная операция, которая позволила бы иранскому населению безопасно выходить на массовые протесты.
В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа не исключает возможности отправки американских войск в Иран.
Война США и Израиля против Ирана
Напомним, с 28 февраля США вместе с Израилем проводят военную операцию против Ирана.
В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
После его смерти в Иране появился еще более радикальный лидер - Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи.
Избрание нового верховного лидера Ирана, рахбара, происходило в ускоренном порядке из-за постоянных атак со стороны США и Израиля.
Ранее западные СМИ сообщали, что Моджтаба Хаменеи может быть ранен и с момента избрания не появлялся на публике.
В Тегеране подтвердили, что новый верховный лидер Ирана получил ранения во время авиаударов, в которых погиб его отец.
Стоит отметить, что за первые два дня войны США потратили боеприпасов на 5,6 млрд долларов - гораздо больше, чем планировалось
В ответ иранский режим наносит удары по странам Ближнего Востока. Под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и даже Турция.
Также Иран на фоне конфликта на Ближнем Востоке заблокировал прохождение судов, в том числе с нефтью, через Ормузский пролив Это повлекло повышенные цены на нефть и, как следствие, повышение цен на логистику из-за подорожания бензина.
Кроме того, Иран мог заминировать Ормузскийпролив. В ответ на эту информацию глава Пентагона Пит Гегсет заявил о беспощадных ударах США по судам Ирана в этом проливе.
Сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что США фактически победили в войне против Ирана. Теперь вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.