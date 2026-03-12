Разведка США не видит признаков скорого краха режима в Иране, - Reuters

Американская разведка считает, что правительство Ирана не находится под угрозой скорого краха, несмотря на почти две недели интенсивных ударов со стороны США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам одного из источников агентства, в разведывательных докладах озвучен вывод, что иранскому режиму "не грозит крах" и он "сохраняет контроль над иранским населением".

Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника отмечает, что официальные лица Израиля в ходе закрытых переговоров также признают, что нет никакой уверенности в том, что война станет причиной смены власти в Иране.

Агентство указывает, что, судя по данным американской разведки, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и временные лидеры, которые пришли к власти после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля, удерживают контроль над страной.

По мнению экспертов, для свержения власти может потребоваться масштабная наземная операция, которая позволила бы иранскому населению безопасно выходить на массовые протесты.

В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа не исключает возможности отправки американских войск в Иран.