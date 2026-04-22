Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Розвідка Нідерландів оцінила, коли РФ може піти на конфлікт з НАТО

22:13 22.04.2026 Ср
2 хв
Бойовий досвід в Україні робить армію РФ небезпечнішою для майбутніх конфліктів
aimg Марія Науменко
Фото: російські військові (Getty Images)

Росія може підготуватися до потенційного зіткнення з НАТО приблизно через рік після завершення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням щорічний звіт розвідки Нідерландів.

У документі зазначається, що поки триває війна в Україні, повномасштабний конфлікт із Альянсом малоймовірний. Водночас Москва вже готується до можливого протистояння, зокрема розглядаючи сценарії обмежених територіальних дій із метою політичної дестабілізації НАТО.

Аналітики наголошують, що війна проти України має для Кремля екзистенційне значення, адже стосується не лише територій, а й ролі Росії у світовому порядку та збереження нинішнього політичного режиму.

Попри значні втрати, Росія продовжує відновлювати та розширювати свої збройні сили. Основна увага приділяється набору особового складу, виробництву озброєння та накопиченню боєприпасів. Особливо активно розвиваються системи протиповітряної оборони, далекобійна зброя та безпілотні технології.

У звіті також зазначається, що бойовий досвід, отриманий у війні проти України, підвищує ефективність російської армії.

Крім того, Росія активізувала гібридні методи впливу в Європі, зокрема диверсії, шпигунство та інформаційні операції. Після тимчасового спаду у 2024 році інтенсивність таких дій знову зростає.

Аналітики вважають, що в умовах ослаблення системи контролю над озброєннями та розвитку нових технологій безпекові ризики для Європи продовжують посилюватися.

Європа готується до нових загроз з боку Росії

Нагадаємо, країни Балтії та Північної Європи дедалі частіше фіксують ознаки можливих провокацій з боку Росії.

Зокрема, Москва намагалася тестувати реакцію НАТО через сценарії на кшталт так званої "Нарвської республіки" в Естонії, прикриваючись захистом "російськомовного населення".

На цьому тлі Росія продовжує риторику тиску на країни регіону. Зокрема, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу погрожував Фінляндії та країнам Балтії, посилаючись на "право на самооборону" через польоти дронів.

Водночас Естонія готується до можливих провокацій і вже збільшує оборонні витрати понад рівень, рекомендований НАТО.

Польща, зі свого боку, опрацьовує сценарії можливого конфлікту, зокрема атаку на Сувалкський коридор та гібридні операції з використанням дронів і саботажу інфраструктури.

Швеція також не виключає, що Росія може спробувати захопити один із островів у Балтійському морі, щоб перевірити реакцію НАТО.

