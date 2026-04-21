Росія і НАТО влаштували небезпечну гру в "кішки-мишки" у водах Північної Атлантики, - ЗМІ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що на тлі глобальних конфліктів в інших регіонах у Північній Атлантиці посилюється приховане військово-морське протистояння між НАТО і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg .

Нова зона напруги

Попри увагу до інших військових криз, у водах Північної Атлантики формується окремий осередок напруженості.

Тут посилюється протистояння між силами НАТО і Росії, яке все більше нагадує підводне суперництво часів Холодної війни, але з використанням сучасних технологій.

Зростання російської морської могутності

Після розпаду СРСР російський флот переживав спад, проте останніми роками Москва активно вкладається в його відновлення.

В експлуатацію вводяться нові кораблі та атомні підводні човни, частина з яких уже вважається найсучаснішими у складі ВМФ.

Ситуація у країн НАТО

На тлі цих процесів США зберігають кількісну перевагу в підводних силах, проте стикаються з труднощами в суднобудуванні, зокрема через брак кадрів.

Це уповільнює оновлення флоту і посилює тиск з боку конкурентів.

Оцінки військових

За даними військових джерел, нові російські підводні човни вирізняються високою скритністю і сучасним озброєнням, що ускладнює їх виявлення.

Це викликає занепокоєння у країн НАТО, особливо у Великої Британії та Норвегії, які посилюють спостереження в регіоні.

Інциденти в регіоні

Нещодавно Велика Британія заявила про запобігання можливій операції, пов'язаній із загрозою підводній інфраструктурі.

Зазначалося, що російські підводні човни регулярно діють у північних широтах, включно з міжнародними водами Арктики.

Стратегічне значення

Північний флот Росії, що базується в районі Мурманська, залишається ключовим елементом ядерного стримування.

Ці сили здатні діяти як у відкритій Атлантиці, так і під арктичними льодами, що робить їх важливим фактором військового балансу в регіоні.

Посилення протистояння

За оцінками військових експертів, активність Росії в Арктиці та Північній Атлантиці поступово зростає.

Це призводить до посилення спостереження з боку НАТО і формування нового довгострокового напрямку військово-морського суперництва.