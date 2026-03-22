UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Розвідка дізналася реакцію РФ на українську допомогу Близькому Сходу, - Зеленський

22:15 22.03.2026 Нд
2 хв
Україна надає реальну військову підтримку та експертизу в регіоні Затоки
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Україна розпочала активну співпрацю з країнами Перської затоки, надаючи оборонну експертизу та підтримку для стабілізації регіону. Така роль українських підрозділів викликає роздратування у керівництва Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Деталі співпраці з країнами Затоки

За словами президента, взаємодія з країнами регіону відбувається на рівні команд щоденно. Метою є перетворення українського досвіду захисту на довготермінову співпрацю та повагу до України у світі.

Українські підрозділи вже мають конкретні результати у сфері захисту. Наразі держава ділиться власною експертизою та надає реальну підтримку партнерам.

"Знаємо від розвідки, як це зараз дратує Росію, що українці світу потрібні й що українці можуть допомагати стабілізації", - наголосив Зеленський.

Важливість спільних рішень

Президент закликав інші держави також робити внесок у глобальну стабільність. Він підкреслив, що координація між народами є найменш прийнятним сценарієм для агресора.

"Саме це найбільш неприйнятно для таких, як Росія, - коли країни світу не наодинці й коли народи не залишають наодинці з окупантом", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що понад 200 українських військових експертів допомагають країнам Близького Сходу відбивати атаки дронів-камікадзе. Наразі фахівці працюють у трьох країнах регіону, а ще понад 30 спеціалістів готові до розгортання.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна відправила на Близький Схід три команди фахівців із боротьби з "Шахедами". Окрім передачі унікального досвіду з перехоплення безпілотників, Київ розраховує на зміцнення власної ППО, зокрема на отримання ракет PAC-3 до систем Patriot.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
