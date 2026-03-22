Розвідка дізналася реакцію РФ на українську допомогу Близькому Сходу, - Зеленський

Україна розпочала активну співпрацю з країнами Перської затоки, надаючи оборонну експертизу та підтримку для стабілізації регіону. Така роль українських підрозділів викликає роздратування у керівництва Росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
За словами президента, взаємодія з країнами регіону відбувається на рівні команд щоденно. Метою є перетворення українського досвіду захисту на довготермінову співпрацю та повагу до України у світі.
Українські підрозділи вже мають конкретні результати у сфері захисту. Наразі держава ділиться власною експертизою та надає реальну підтримку партнерам.
"Знаємо від розвідки, як це зараз дратує Росію, що українці світу потрібні й що українці можуть допомагати стабілізації", - наголосив Зеленський.
Президент закликав інші держави також робити внесок у глобальну стабільність. Він підкреслив, що координація між народами є найменш прийнятним сценарієм для агресора.
"Саме це найбільш неприйнятно для таких, як Росія, - коли країни світу не наодинці й коли народи не залишають наодинці з окупантом", - додав глава держави.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що понад 200 українських військових експертів допомагають країнам Близького Сходу відбивати атаки дронів-камікадзе. Наразі фахівці працюють у трьох країнах регіону, а ще понад 30 спеціалістів готові до розгортання.
Також РБК-Україна повідомляло, що Україна відправила на Близький Схід три команди фахівців із боротьби з "Шахедами". Окрім передачі унікального досвіду з перехоплення безпілотників, Київ розраховує на зміцнення власної ППО, зокрема на отримання ракет PAC-3 до систем Patriot.