Разведка узнала реакцию РФ на украинскую помощь Ближнему Востоку, - Зеленский

Детали сотрудничества со странами Залива

По словам президента, взаимодействие со странами региона происходит на уровне команд ежедневно. Целью является превращение украинского опыта защиты на долгосрочное сотрудничество и уважение к Украине в мире.

Украинские подразделения уже имеют конкретные результаты в сфере защиты. Сейчас государство делится собственной экспертизой и оказывает реальную поддержку партнерам.

"Знаем от разведки, как это сейчас раздражает Россию, что украинцы миру нужны и что украинцы могут помогать стабилизации", - подчеркнул Зеленский.

Важность совместных решений

Президент призвал другие государства также вносить вклад в глобальную стабильность. Он подчеркнул, что координация между народами является наименее приемлемым сценарием для агрессора.

"Именно это наиболее неприемлемо для таких, как Россия, - когда страны мира не наедине и когда народы не оставляют наедине с оккупантом", - добавил глава государства.