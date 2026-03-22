Разведка узнала реакцию РФ на украинскую помощь Ближнему Востоку, - Зеленский

Украина начала активное сотрудничество со странами Персидского залива, предоставляя оборонную экспертизу и поддержку для стабилизации региона. Такая роль украинских подразделений вызывает раздражение у руководства России.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
По словам президента, взаимодействие со странами региона происходит на уровне команд ежедневно. Целью является превращение украинского опыта защиты на долгосрочное сотрудничество и уважение к Украине в мире.
Украинские подразделения уже имеют конкретные результаты в сфере защиты. Сейчас государство делится собственной экспертизой и оказывает реальную поддержку партнерам.
"Знаем от разведки, как это сейчас раздражает Россию, что украинцы миру нужны и что украинцы могут помогать стабилизации", - подчеркнул Зеленский.
Президент призвал другие государства также вносить вклад в глобальную стабильность. Он подчеркнул, что координация между народами является наименее приемлемым сценарием для агрессора.
"Именно это наиболее неприемлемо для таких, как Россия, - когда страны мира не наедине и когда народы не оставляют наедине с оккупантом", - добавил глава государства.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что более 200 украинских военных экспертов помогают странам Ближнего Востока отражать атаки дронов-камикадзе. Сейчас специалисты работают в трех странах региона, а еще более 30 специалистов готовы к развертыванию.
Также РБК-Украина сообщало, что Украина отправила на Ближний Восток три команды специалистов по борьбе с "Шахедами". Кроме передачи уникального опыта по перехвату беспилотников, Киев рассчитывает на укрепление собственной ПВО, в частности на получение ракет PAC-3 к системам Patriot.