Україна розпочала активну співпрацю з країнами Перської затоки, надаючи оборонну експертизу та підтримку для стабілізації регіону. Така роль українських підрозділів викликає роздратування у керівництва Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

Деталі співпраці з країнами Затоки

За словами президента, взаємодія з країнами регіону відбувається на рівні команд щоденно. Метою є перетворення українського досвіду захисту на довготермінову співпрацю та повагу до України у світі.

Українські підрозділи вже мають конкретні результати у сфері захисту. Наразі держава ділиться власною експертизою та надає реальну підтримку партнерам.

"Знаємо від розвідки, як це зараз дратує Росію, що українці світу потрібні й що українці можуть допомагати стабілізації", - наголосив Зеленський.

Важливість спільних рішень

Президент закликав інші держави також робити внесок у глобальну стабільність. Він підкреслив, що координація між народами є найменш прийнятним сценарієм для агресора.

"Саме це найбільш неприйнятно для таких, як Росія, - коли країни світу не наодинці й коли народи не залишають наодинці з окупантом", - додав глава держави.