Разведка узнала реакцию РФ на украинскую помощь Ближнему Востоку, - Зеленский

22:15 22.03.2026 Вс
Украина предоставляет реальную военную поддержку и экспертизу в регионе Залива
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Украина начала активное сотрудничество со странами Персидского залива, предоставляя оборонную экспертизу и поддержку для стабилизации региона. Такая роль украинских подразделений вызывает раздражение у руководства России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Детали сотрудничества со странами Залива

По словам президента, взаимодействие со странами региона происходит на уровне команд ежедневно. Целью является превращение украинского опыта защиты на долгосрочное сотрудничество и уважение к Украине в мире.

Украинские подразделения уже имеют конкретные результаты в сфере защиты. Сейчас государство делится собственной экспертизой и оказывает реальную поддержку партнерам.

"Знаем от разведки, как это сейчас раздражает Россию, что украинцы миру нужны и что украинцы могут помогать стабилизации", - подчеркнул Зеленский.

Важность совместных решений

Президент призвал другие государства также вносить вклад в глобальную стабильность. Он подчеркнул, что координация между народами является наименее приемлемым сценарием для агрессора.

"Именно это наиболее неприемлемо для таких, как Россия, - когда страны мира не наедине и когда народы не оставляют наедине с оккупантом", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что более 200 украинских военных экспертов помогают странам Ближнего Востока отражать атаки дронов-камикадзе. Сейчас специалисты работают в трех странах региона, а еще более 30 специалистов готовы к развертыванию.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина отправила на Ближний Восток три команды специалистов по борьбе с "Шахедами". Кроме передачи уникального опыта по перехвату беспилотников, Киев рассчитывает на укрепление собственной ПВО, в частности на получение ракет PAC-3 к системам Patriot.

Ставка на мировой кризис. Иран отказывается капитулировать в войне с США, - WP
