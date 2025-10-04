UA

Розвідка Данії звинуватила російські кораблі у масових провокаціях: подробиці

Фото: Данія звинуватила російські кораблі у провокаціях (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Військова розвідка Данії звинуватила російські військово-морські сили у неодноразових провокаціях у протоках, які сполучають Балтійське море з Північним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією розвідки, російські кораблі неодноразово вчиняли агресивні дії, зокрема наводили зброю на данські літаки й кораблі, виконували небезпечні маневри, що ледь не призводили до зіткнень, а також глушили навігаційні системи.

На тлі зростання напруги в Балтійському регіоні, викликаної пошкодженнями підводних кабелів та порушеннями повітряного простору, Данія повідомила про чергову хвилю навмисних провокацій з боку російського флоту.

На спеціальному брифінгу директор військової розвідки Данії Томас Аренкіель представив докази агресивної поведінки з боку РФ.

"Ми зафіксували низку випадків у данських протоках, коли російські військові кораблі наводили озброєння на наші гелікоптери та судна, а також використовували системи стеження", - заявив він.

Також Аренкіель зазначив, що російські кораблі свідомо обирали курси, які створювали загрозу зіткнення з данськими суднами.

Окрім цього, один з російських кораблів перебуває на якорі у данських водах понад тиждень. Розвідка вважає це сигналом з боку Росії про готовність застосувати силу у разі, якщо Данія вирішить обмежити пересування так званого "тіньового флоту".

За словами Аренкіеля, є підстави вважати, що саме ці дії призвели до серйозних збоїв GPS на території Данії.

"Росія застосовує військовий тиск, використовуючи агресивні методи, не перетинаючи при цьому межі відкритого збройного конфлікту", - підсумував він.

Що передувало

Нагадаємо, що наприкінці вересня над кількома об'єктами Міністерства оборони помітили "невідомі дрони". Також "невідомі безпілотники" 25 вересня літали над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скридструп.

На фоні цих загроз у Данії стартували спільні навчання "Крила оборони", у яких беруть участь українські військові разом із данськими колегами. Вони відпрацьовують завдання з протидії ударним безпілотникам.

