Разведка Дании обвинила российские корабли в массовых провокациях: подробности

По информации разведки, российские корабли неоднократно совершали агрессивные действия, в частности наводили оружие на датские самолеты и корабли, выполняли опасные маневры, которые едва не приводили к столкновениям, а также глушили навигационные системы.

На фоне роста напряжения в Балтийском регионе, вызванного повреждениями подводных кабелей и нарушениями воздушного пространства, Дания сообщила об очередной волне преднамеренных провокаций со стороны российского флота.

На специальном брифинге директор военной разведки Дании Томас Аренкиэль представил доказательства агрессивного поведения со стороны РФ.

"Мы зафиксировали ряд случаев в датских проливах, когда российские военные корабли наводили вооружение на наши вертолеты и суда, а также использовали системы слежения", - заявил он.

Также Аренкиэль отметил, что российские корабли сознательно выбирали курсы, которые создавали угрозу столкновения с датскими судами.

Кроме этого, один из российских кораблей находится на якоре в датских водах более недели. Разведка считает это сигналом со стороны России о готовности применить силу в случае, если Дания решит ограничить передвижение так называемого "теневого флота".

По словам Аренкиеля, есть основания полагать, что именно эти действия привели к серьезным сбоям GPS на территории Дании.

"Россия применяет военное давление, используя агрессивные методы, не пересекая при этом границы открытого вооруженного конфликта", - подытожил он.