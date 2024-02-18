Розвідка Британії: Росія зняла з посади командувача ЧФ після знищення "Цезаря Кунікова"

Ймовірно, Російська Федерація зняла з посади командувача Чорноморського флоту (ЧФ) адмірала Віктора Соколова після знищення десантного корабля "Цезаря Кунікова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії .

15 лютого, як пише розвідка, російські провоєнні коментатори повідомили про те, що командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова було знято з посади.

"Проводячи аналогію з його попередником Ігорем Осиповим, можна припустити, що це, швидше за все, є результатом успіху України в потопленні різних кораблів під його командуванням. Стиль керівництва Соколова також міг зіграти певну роль у його звільненні", - пише розвідка.

Водночас Міністерство оборони Росії поки що офіційно не підтверджувало інформацію про відставку.

Ймовірно, Соколова замінили віцеадміралом Сергієм Пінчуком, який обійматиме посаду виконуючого обов'язки командувача ЧФ до завершення внутрішнього розслідування щодо потоплення "Цезаря Кунікова".

Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

14 лютого, у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

У ГУР показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

А представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.

Що відомо про корабель "Цезар Куніков" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Удар по Чорноморському штабу

22 вересня 2023 року був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Згідно з даними Сил спеціальних операцій, внаслідок удару загинули 34 офіцери, серед яких був командувач Чорноморського флоту РФ віцеадмірал Віктор Соколов.

Російське Міністерство оборони пізніше показало відео з, нібито, живим адміралом, який брав участь у засіданні колегії.

Офіційно смерть Соколова так й не підтвердилась.