ГУР про знищення корабля "Цезар Куніков": більшості екіпажу не вдалось врятуватись

Більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова.

"За попередньою інформацією, більшості екіпажу ВДК "Цезар Куніков" не вдалось врятуватись. Корабель перевозив вантаж - боєкомплект. "Цезар Куніков" знищений повністю, він затонув і не підлягає відновленню", - розповів він.

За словами Юсова, вибухи, про які заявляли очевидці під час проведення операції по знищенню судна, могли бути в тому числі вибухами боєкомплектів на борту корабля.

"Про додаткові уражені цілі ми поки не повідомляємо", - заявив Юсов.

Знищення ВДК "Цезар Куніков"

Нагадаємо, що під ранок російське Міноборони відзвітувало буцімто про "відбиту" атаку безпілотників. За даними ворожого відомства, всього нібито було перехоплено та знищено дев'ять "українських" безпілотників.

З них два над Бєлгородською, один над Воронезькою областями та шість над Чорним морем.

Пізніше мережами поширилася інформація, що російський великий десантний корабель зазнав атаки у Чорному морі. Так, вибухи в Криму почалися після 6:00 поблизу Алупки. Місцеві стверджують, що на кораблі пролунала тривога, після чого почалися вибухи. Було чути детонацію, а з місця повалив густий дим. В мережі поширилися відповідні кадри з димом у морі.

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив про те, що у Чорному морі вранці ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Місцеві Телеграм-канали написали, що після атаки на Крим російський ВДК пішов на дно.

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