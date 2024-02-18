Разведка Британии: Россия сняла с должности командующего ЧФ после уничтожения "Цезаря Куникова"

Вероятно, Российская Федерация сняла с должности командующего Черноморского флота (ЧФ) адмирала Виктора Соколова после уничтожения десантного корабля "Цезарь Куников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии .

15 февраля, как пишет разведка, российские провоенные комментаторы сообщили о том, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов был снят с должности.

"Проводя аналогию с его предшественником Игорем Осиповым, можно предположить, что это, скорее всего, является результатом успеха Украины в потоплении различных кораблей под его командованием. Стиль руководства Соколова также мог сыграть определенную роль в его увольнении", - пишет разведка.

В то же время Министерство обороны России пока официально не подтверждало информацию об отставке.

Вероятно, Соколова заменили вице-адмиралом Сергеем Пинчуком, который будет занимать должность исполняющего обязанности командующего ЧФ до завершения внутреннего расследования по потоплению "Цезаря Куникова".

Уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"

14 февраля, в районе Алупки раздались взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен крупный десантный корабль кафиров "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

В ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.

А представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сказал, что большинство экипажа российского ВДК "Цезарь Куников", который был уничтожен в Черном море, не смогло спастись.

Что известно о корабле "Цезарь Куников" - читайте в материале РБК-Украина.

Удар по Черноморскому штабу

22 сентября 2023 года был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Согласно данным Сил специальных операций, в результате удара погибли 34 офицера, среди которых был командующий Черноморского флота РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

Российское Министерство обороны позже показало видео с, якобы, живым адмиралом, который участвовал в заседании коллегии.

Официально смерть Соколова так и не подтвердилась.