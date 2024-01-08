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Розтрата майже 950 млн грн держкоштів. Експосадовцям Міноборони повідомили про нову підозру

Україна, Понеділок 08 січня 2024 10:31
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Розтрата майже 950 млн грн держкоштів. Експосадовцям Міноборони повідомили про нову підозру Фото: ДБР повідомило про нову підозру експосадовцям Міноборони (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Тетяна Степанова

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства у розтраті майже 950 млн гривень державних коштів на закупівлі бронежилетів для армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як повідомляється, нову підозру отримали ексзаступник міністра оборони України, колишній керівник одного з Департаментів МО та колишній начальник управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Слідство встановило, що у 2022 році між Міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання великої партії бронежилетів.

Продукція, згідно з висновками судово-балістичних та товарознавчих експертиз, не дозволяла використовувати їх військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя та здоров’я наших воїнів на передовій.

У результаті закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави склав майже 950 млн гривень.

Фото: ДБР повідомило про нову підозру експосадовцям Міноборони (dbr.gov.ua)

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків вчинене групою осіб), ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Скандали із закупівлями для ЗСУ

Нагадаємо, минулого року ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що нібито Міністерство оборони України закуповує харчі для ЗСУ за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з цінами у київських супермаркетах. Докладніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Після цього, 24 січня, стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. В Міністерстві оборони заявили, що попри те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком

Пізніше СБУ провела обшуки в експосадовців Міноборони, що були замішані у скандалі із закупівлями.

До того ж суд арештував ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова і визначив йому заставу в 400 мільйонів гривень.

Пізніше ДБР спільно з НАБУ повідомили нову підозру колишньому заступнику міністра оборони, а також в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів. Вони під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на мільйони гривень. Йдеться про події 2020-2021 років, коли Міноборони очолював Андрій Таран.

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