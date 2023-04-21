Скандал із закупівлями для ЗСУ: ексзаступнику Резнікова повідомили про нову підозру

ДБР спільно з НАБУ повідомили нову підозру колишньому заступнику міністра оборони, а також в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів. Вони під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, у грудні 2020 - січні 2021 років керівник департаменту міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних сил України на 2021 рік. Надалі, за вказівкою керівництва, він незаконно підписав вісім додаткових угод з постачальниками зі свідомо невигідними для ЗСУ умовами.

ДБР викрило оборудку у жовтні 2021 року та згодом передала справу до НАБУ. В ході подальшого спільного розслідування було встановлено, що умисні протиправні дії посадовців також завдали майнову шкоду ЗСУ через додаткові витрати військових частин під час здійснення перерозподілу непорушних запасів продовольства.

Крім того, оборудка призвела до зниження бойової готовності, обороноздатності Збройних сил України, підриву авторитету ЗСУ та створила потенційну загрозу основам національної безпеки України, які призвели до інших тяжких наслідків в особливий період.

Ексзаступнику міністра оборони та екскерівнику одного із департаментів Міністерства оборони України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за статтями:

зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, яке призвело до інших тяжких наслідків, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Зазначено, що максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.