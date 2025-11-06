Розстріляв полоненого ЗСУ. Україна вперше дала довічне російському окупанту

Російський солдат уперше отримав довічний термін за розстріл українського воїна, який здався в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як встановили правоохоронці, 27-річний росіянин Дмитро Курашов відбував покарання в російській в'язниці за крадіжки. У листопаді 2023 року він підписав контракт із Міноборони РФ в обмін на амністію.
Його призначили стрільцем штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ.
6 січня 2024 року Курашов разом з іншими окупантами атакував українських воїнів у районі селища Приютне. Під час штурму він розстріляв з автомата Калашникова впритул воїна ЗСУ, який здався в полон - він витратив весь боєкомплект і не міг битися далі.
Український захисник загинув на місці інциденту.
Цього ж дня інші захисники вибили росіян із позицій і взяли в полон Курашова та чотирьох інших солдатів РФ.
Суд визнав окупанта винним у воєнних злочинах.
Нагадаємо, 2 липня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про те, що відомо щонайменше про 268 випадків страти українських військовополонених російськими солдатами.
Лубінець зазначив, що це не окремі випадки, а цілеспрямована тактика ворога.
За його словами, такі дії не можуть відбуватися, якщо їх не узгоджують із представниками російського військового керівництва.
Варто зазначити, що Головне управління розвідки вже неодноразово публікувало перехоплення розмов російських командирів, у яких вони віддають накази не брати в полон українських воїнів і розстрілювати їх.