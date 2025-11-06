Розстріляв полоненого ЗСУ. Україна вперше дала довічне російському окупанту

Як встановили правоохоронці, 27-річний росіянин Дмитро Курашов відбував покарання в російській в'язниці за крадіжки. У листопаді 2023 року він підписав контракт із Міноборони РФ в обмін на амністію.

Фото: російський окупант Дмитро Курашов отримав довічне (t.me/SBUkr)

Його призначили стрільцем штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ.

6 січня 2024 року Курашов разом з іншими окупантами атакував українських воїнів у районі селища Приютне. Під час штурму він розстріляв з автомата Калашникова впритул воїна ЗСУ, який здався в полон - він витратив весь боєкомплект і не міг битися далі.

Український захисник загинув на місці інциденту.

Цього ж дня інші захисники вибили росіян із позицій і взяли в полон Курашова та чотирьох інших солдатів РФ.

Суд визнав окупанта винним у воєнних злочинах.