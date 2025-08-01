"Якщо будуть здаватися - обнуляти". ГУР перехопило жорстокий наказ російського командира
Російські командири наказують своїм солдатам вбивати тих українських солдатів, які здаються в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
На записі командир окупаційних військ, що діють на Новопавлівському напрямку, віддає підлеглим наказ, щоб вони змушували українських воїнів здаватися, оскільки в них чисельна перевага.
"Одного в полон візьмуть, решту, якщо здаватимуться, - обнуляти (вбивати - ред.)", - наказав командир.
У ГУР звернули увагу, що це докази системної політики заохочення військових злочинів, яку проводить командування російської армії.
Росіяни вбивають полонених і навіть своїх поранених
Це не перший випадок, коли російські командири віддають жорстокі та протизаконні накази.
Так, 19 липня Головне управління розвідки опублікувало перехоплення, на якому командир 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ наказує розстрілювати поранених російських солдатів.
Крім того, інший командир тієї ж бригади наказував "відсікати голову" українським військовим, які хочуть здатися в полон.