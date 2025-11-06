Расстрелял пленного ВСУ. Украина впервые дала пожизненное российскому оккупанту

Российский солдат впервые получил пожизненный срок за расстрел украинского воина, который сдался в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Как установили правоохранители, 27-летний россиянин Дмитрий Курашов отбывал наказание в российской тюрьме за кражи. В ноябре 2023 года он подписал контракт с Минобороны РФ в обмен на амнистию.
Его назначили стрелком штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ.
6 января 2024 года Курашов вместе с другими оккупантами атаковал украинских воинов в районе поселка Приютное. Во время штурма он расстрелял из автомата Калашникова в упор воина ВСУ, который сдался в плен - он потратил весь боекомплект и не мог сражаться дальше.
Украинский защитник погиб на месте инцидента.
В этот же день другие защитники выбили россиян с позиций и взяли в плен Курашова и четырех других солдат РФ.
Суд признал оккупанта виновным в военных преступлениях.
Напомним, 2 июля уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о том, что известно по меньшей мере о 268 случаях казни украинских военнопленных российскими солдатами.
Лубинец отметил, что это не отдельные случаи, а целенаправленная тактика врага.
По его словам, такие действия не могут происходить, если их не согласовывают с представителями российского военного руководства.
Стоит отметить, что Главное управление разведки уже не раз публиковало перехваты разговоров российских командиров, в которых они отдают приказы не брать в плен украинских воинов и расстреливать их.