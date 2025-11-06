Расстрелял пленного ВСУ. Украина впервые дала пожизненное российскому оккупанту

Как установили правоохранители, 27-летний россиянин Дмитрий Курашов отбывал наказание в российской тюрьме за кражи. В ноябре 2023 года он подписал контракт с Минобороны РФ в обмен на амнистию.

Фото: российский оккупант Дмитрий Курашов получил пожизненное (t.me/SBUkr)

Его назначили стрелком штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ.

6 января 2024 года Курашов вместе с другими оккупантами атаковал украинских воинов в районе поселка Приютное. Во время штурма он расстрелял из автомата Калашникова в упор воина ВСУ, который сдался в плен - он потратил весь боекомплект и не мог сражаться дальше.

Украинский защитник погиб на месте инцидента.

В этот же день другие защитники выбили россиян с позиций и взяли в плен Курашова и четырех других солдат РФ.

Суд признал оккупанта виновным в военных преступлениях.