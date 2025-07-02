Скільки українських військовополонених стратила Росія: Лубінець назвав сумну цифру

Станом на липень 2025 року відомо про щонайменше 268 випадків страти російськими окупантами українських військовополонених. Вже зрозуміло, що вбивство беззбройних українських солдатів росіянами - це не окремі "ексцеси", а цілеспрямована російська тактика.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік", - розповів Лубінець.

За словами омбудсмена, зрозуміло, що такі дії не можуть відбуватися без системного погодження з вищим військовим керівництвом. За вбивствами українських полонених стоять російські генерали та чиновники.

"Ми розуміємо, що таке відношення до українських військовополонених прийнято на самому "верху", так би мовити. На жаль, ми бачимо це в реаліях", - резюмував Лубінець.