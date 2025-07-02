ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Скільки українських військовополонених стратила Росія: Лубінець назвав сумну цифру

Україна, Середа 02 липня 2025 17:24
UA EN RU
Скільки українських військовополонених стратила Росія: Лубінець назвав сумну цифру Фото: омбудсмен України Дмитро Лубінець (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Станом на липень 2025 року відомо про щонайменше 268 випадків страти російськими окупантами українських військовополонених. Вже зрозуміло, що вбивство беззбройних українських солдатів росіянами - це не окремі "ексцеси", а цілеспрямована російська тактика.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік", - розповів Лубінець.

За словами омбудсмена, зрозуміло, що такі дії не можуть відбуватися без системного погодження з вищим військовим керівництвом. За вбивствами українських полонених стоять російські генерали та чиновники.

"Ми розуміємо, що таке відношення до українських військовополонених прийнято на самому "верху", так би мовити. На жаль, ми бачимо це в реаліях", - резюмував Лубінець.

Страти українських військовополонених

Російські окупанти постійно страчують українських солдатів, які потрапили у полон. З нещодавніх випадків – страта 23 травня, коли стало відомо, що російські окупанти розстріляли двох українських полонених під Покровськом. Також 1 липня стало відомо про чергову страту полоненого - окупанти прив'язали його до мотоцикла та тягнули за собою по дорозі.

За кілька днів до страти 23 травня CNN оприлюднило докази того, що командування Росії наказує своїм підлеглим вбивати українських захисників, які здаються в полон. На початку червня цю інформацію підтвердило Головне управління розвідки Міноборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дмитро Лубінець
Новини
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду