Розстріл військовополонених в Авдіївці: Лубінець звернувся до Червоного Хреста і ООН

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставини розстрілу військових, яких росіяни стратили під час виходу ЗСУ з Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Я, як омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з'ясування всіх обставин. Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу", - заявив Лубінець.

Він підкреслив, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених.

Лубінець додав, вихід з Авдіївки відбувався в умовах безперервних бомбардувань, тому важкопоранених військових вивезти було проблематично. Росіяни обстрілювали евакуаційні шляхи та автомобілі.

"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених", - повідомив омбудсмен.

Він зазначив, що російські загарбники погодилися зберегти життя важкопораненим беззбройним військовим, надати їм допомогу й обміняти. Але зрештою розстріляли.

"Родини захисників упізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника - загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена", - повідомив Лубінець.

Розстріл полонених

Раніше стало відомо, що російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів у процесі виходу з позиції "Зеніт", що в Авдіївці.

При цьому бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляв, що Сили оборони відходять з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки.

За його словами, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

16 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та про те, як це може вплинути на фронт, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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