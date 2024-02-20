Расстрел военнопленных в Авдеевке: Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с требованием провести расследование обстоятельств расстрела военных, которых россияне казнили во время выхода ВСУ из Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Я, как омбудсмен Украины, срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для России не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу", - заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что это не впервые, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных.

Лубинец добавил, выход из Авдеевки происходил в условиях непрерывных бомбардировок, поэтому тяжелораненых военных вывезти было проблематично. Россияне обстреливали эвакуационные пути и автомобили.

"Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной. Диалог был по оказанию помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными законами и правилами ведения, которые защищают военнопленных", - сообщил омбудсмен.

Он отметил, что российские захватчики согласились сохранить жизнь тяжелораненым безоружным военным, оказать им помощь и обменять. Но в конце концов расстреляли.

"Семьи защитников опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. По шестому бойцу информация пока не подтверждена", - сообщил Лубинец.

Расстрел пленных

Ранее стало известно, что российские военные расстреляли 6 пленных украинских воинов в процессе выхода из позиции "Зенит" в Авдеевке.

При этом бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что Силы обороны отходят с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки.

По его словам, решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Выход ВСУ из Авдеевки

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

16 февраля командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

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