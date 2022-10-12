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Розстріл колони з цивільними під Куп’янськом: кількість загиблих зросла до 25

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Середа 12 жовтня 2022 21:11
Розстріл колони з цивільними під Куп’янськом: кількість загиблих зросла до 25 Фото: внаслідок обстрілу колони з цивільними під Куп’янськом загинуло 25 людей (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок розстрілу автоколони з цивільними людьми у Куп’янському районі Харківської області 25 вересня загинули 25 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

Сьогодні правоохоронці провели додатковий огляд колони машин, яку розстріляли окупанти у вересні.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу загинуло 24 людини, серед яких вагітна жінка та 13 дітей.

Під час додаткового огляду фахівці виявили 25-у жертву терору - 75-річну жінку. За попередньою інформацією, після розстрілу колони вона проповзла близько 200 метрів у напрямку Куп‘янську-Вузлового та померла у посадці. Тіло загиблої було направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Зазначається, що робота прокурорів та слідчих була ускладнена постійними обстрілами з боку РФ у вказаному районі.

Правоохоронці вилучили фрагменти тіл жертв, які у подальшому через ДНК-експертизи будуть ідентифіковані. Це може призвести до збільшення жертв трагедії. Наразі вживаються заходи щодо вилучення автомобілів для подальшого проведення відповідних комплексних судово-криміналістичних експертиз.

Крім того, правоохоронці знайшли ймовірне місце-засідку, звідки росіяни обстріляли колону, та документи ворожих солдат і фрагменти їх форми.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

Нагадаємо, 1 жовтня біля Куп'янська виявили розстріляну колону з автомобілями, де знаходилися цивільні. СБУ також показала відео з місця розстрілу.

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Харків Купянск Прокуратура
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