Вагітна та 13 дітей. Кількість розстріляних людей в колоні під Куп’янськом зросла

В результаті розстрілу автоколони з людьми у Куп’янському районі Харківської області загинули 24 людини, у тому числі - вагітна жінка і 13 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВ Олега Синегубова.

"Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана "сіра зона". Росіяни майже впритул обстріляли цивільних", - розповів він.

Як додав голова регіону з посиланням на данні поліції, обстріл відбувся 25 вересня близько 9 ранку.