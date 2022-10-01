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Розстріл колони цивільних під Куп'янськом: СБУ показала відео наслідків

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Субота 01 жовтня 2022 16:06
Розстріл колони цивільних під Куп'янськом: СБУ показала відео наслідків Фото: СБУ показала відео наслідків розстрілу колони цивільних під Куп'янськом (ssu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Наприкінці вересня під Куп'янськом (Харківська область) російські окупанти обстріляли колону автомобілів, у яких перебували мирні жителі. З'явилося перше відео наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

За даними відомства, колона авто була розстріляна росіянами в "сірій зоні" між Куп'янськом та Сватово (Луганська область).

Нагадаємо, у суботу, 1 жовтня, біля Куп'янська виявили розстріляну колону з автомобілями, де знаходилися цивільні.

Пізніше з'ясувалося, що там загинули щонайменше 22 людини, серед яких є діти.

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