Під Куп'янськом виявили розстріляну колону з цивільними: окупанти вбили 20 людей
У деокупованому Куп'янському районі виявили розстріляну колону з автомобілями, де були цивільні. Попередньо окупанти вбили 20 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 людей. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з'ясовуються", - розповів він.
Як повідомив Синєгубов, окупанти завдали удару по колоні з мирними жителями, коли вони намагалися врятуватися від обстрілу.
"Це жорстокість, яка не має виправдання", - додав голова Харківської ОВА.
Як пише "Суспільне", на місці події знайшли розстріляними та спаленими не менше шести цивільних автомобілів. Серед загиблих є дитина. Колону виявили у "сірій зоні" - на об'їзній дорозі між Куп'янськом та Сватовим.
Нагадаємо, вчора вранці російські війська завдали удару по цивільній колоні, що стоїть у черзі на виїзді із Запоріжжя. Люди хотіли потрапити на тимчасово окуповану територію до родичів.
Внаслідок обстрілу колони загинули 30 людей, ще 118 цивільних постраждали.
Як згодом повідомили у МВС, російські окупанти здійснили цю терористичну атаку новими ракетами С-300.
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