Під Куп'янськом виявили розстріляну колону з цивільними: окупанти вбили 20 людей

У деокупованому Куп'янському районі виявили розстріляну колону з автомобілями, де були цивільні. Попередньо окупанти вбили 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 людей. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з'ясовуються", - розповів він.

Як повідомив Синєгубов, окупанти завдали удару по колоні з мирними жителями, коли вони намагалися врятуватися від обстрілу.

"Це жорстокість, яка не має виправдання", - додав голова Харківської ОВА.

Як пише "Суспільне", на місці події знайшли розстріляними та спаленими не менше шести цивільних автомобілів. Серед загиблих є дитина. Колону виявили у "сірій зоні" - на об'їзній дорозі між Куп'янськом та Сватовим.