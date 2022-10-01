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Під Куп'янськом виявили розстріляну колону з цивільними: окупанти вбили 20 людей

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Харків, Субота 01 жовтня 2022 14:15
Під Куп'янськом виявили розстріляну колону з цивільними: окупанти вбили 20 людей Фото: під Куп'янськом виявили розстріляну колону з цивільними (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У деокупованому Куп'янському районі виявили розстріляну колону з автомобілями, де були цивільні. Попередньо окупанти вбили 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 людей. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з'ясовуються", - розповів він.

Як повідомив Синєгубов, окупанти завдали удару по колоні з мирними жителями, коли вони намагалися врятуватися від обстрілу.

"Це жорстокість, яка не має виправдання", - додав голова Харківської ОВА.

Як пише "Суспільне", на місці події знайшли розстріляними та спаленими не менше шести цивільних автомобілів. Серед загиблих є дитина. Колону виявили у "сірій зоні" - на об'їзній дорозі між Куп'янськом та Сватовим.

Нагадаємо, вчора вранці російські війська завдали удару по цивільній колоні, що стоїть у черзі на виїзді із Запоріжжя. Люди хотіли потрапити на тимчасово окуповану територію до родичів.

Внаслідок обстрілу колони загинули 30 людей, ще 118 цивільних постраждали.

Як згодом повідомили у МВС, російські окупанти здійснили цю терористичну атаку новими ракетами С-300.

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