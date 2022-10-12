Расстрел колонны с гражданскими под Купянском: количество погибших возросло до 25

В результате расстрела автоколонны с гражданскими людьми в Купянском районе Харьковской области 25 сентября погибли 25 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram .

Сегодня правоохранители провели дополнительный осмотр колонны машин, которую расстреляли оккупанты в сентябре.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела погибли 24 человека, среди которых беременная женщина и 13 детей.

Во время дополнительного осмотра специалисты обнаружили 25-ю жертву террора - 75-летнюю женщину. По предварительной информации, после расстрела колонны она проползла около 200 метров в направлении Купянска-Узлового и скончалась в посадке. Тело погибшей было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что работа прокуроров и следователей была усложнена постоянными обстрелами со стороны РФ в указанном районе.

Правоохранители изъяли фрагменты тел жертв, которые в дальнейшем через ДНК-экспертизы будут идентифицированы. Это может привести к увеличению жертв трагедии. В настоящее время принимаются меры по изъятию автомобилей для дальнейшего проведения соответствующих комплексных судебно-криминалистических экспертиз.

Кроме того, правоохранители нашли вероятное место-засаду, откуда россияне обстреляли колонну и документы вражеских солдат и фрагменты их формы.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

Напомним, 1 октября возле Купянска обнаружили расстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские. СБУ также показала видео с места расстрела.

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