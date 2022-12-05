Розселяла окупантів в житло евакуйованих у Снігурівці. СБУ затримала колаборантку

"Зловмисницею виявилась мешканка Снігурівки, яка підтримала російських загарбників. Під час тимчасового захоплення міста вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили керівником "отдела жилищно-коммунального хозяйства", - йдеться в повідомленні.

Перебуваючи на "посаді", колаборантка здійснювала "облік" місцевого житлового фонду, насамперед його технічний стан і побутові умови.

"Таким чином вона визначала придатність будівель до «розквартирування» представників окупаційних угруповань країни-агресора. Також вона контролювала кошторис витрат на відновлення інфраструктурних споруд, які ворог використовував для базування власних підрозділів", - додають в СБУ.

Серед таких об’єктів були житлові будинки місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Після звільнення району зловмисниця намагалась "залягти на дно", але її затримали.