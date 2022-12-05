Расселяла оккупантов в жилье эвакуированных в Снигиревке. СБУ задержала коллаборантку

"Злоумышленницей оказалась жительница Снигиревки, которая поддержала российских захватчиков. Во время временного захвата города она вступила в ряды оккупационной администрации, где ее назначили руководителем "отдела жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

Находясь на "должности", коллаборантка осуществляла "учет" местного жилищного фонда, прежде всего его техническое состояние и бытовые условия.

"Таким образом она определяла пригодность зданий к расквартированию представителей оккупационных группировок страны-агрессора. Также она контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, которые враг использовал для базирования собственных подразделений", - добавляют в СБУ.

Среди таких объектов были жилые дома местных жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию. После освобождения района злоумышленница пыталась "залечь на дно", но ее задержали.