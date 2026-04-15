Пісторіус зазначив, що пакет включає сотні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, які будуть постачатися протягом наступних чотирьох років. Також Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

"Також профінансуємо додаткові далекобійні дрони, які вироблятимуться в Україні. І ми дивимося в майбутнє: ми вирішили спільно розвивати і виробляти системи середньої й великої дальності", - сказав він.

Пісторіус додав, що останніми роками відносини України та Німеччини значно поглибилися. Тепер це взаємовигідне стратегічне партнерство, а не тільки військова підтримка Берліном Києва.

Водночас недалекоглядні дії деяких країн призвели до того, що скарбниця російського диктатора Володимира Путіна почала наповнюватися через події на Близькому Сході. А переговори про мир фактично зупинені.

"Так звані російсько-українські мирні переговори наразі призупинені. Але правда в тому, що Росія ніколи й не ставилася до них серйозно. Саме тому ще важливіше підтримувати Україну", - резюмував Пісторіус.