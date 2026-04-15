ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Пісторіус заінтригував посиленням далекобійних можливостей України

16:34 15.04.2026 Ср
2 хв
Дві країни домовилися створити спільне підприємство
aimg Іван Носальський
Фото: Борис Пісторіус, голова Міноборони Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)

Німеччина посилює можливості України завдавати ударів на далекі відстані. Це можливо завдяки створенню нового спільного підприємства.

Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Читайте також: Taurus не буде. Мерц більше не бачить сенсу давати ракети Україні

За його словами, системи протиповітряної оборони IRIS-T, які передала Україні Німеччина, будуть доповнені постачанням додаткових пускових установок.

"Водночас, ми посилюємо здатність України здійснювати стратегічні удари на великі відстані. Ми доб'ємося цього завдяки німецько-українській співпраці в галузі озброєння та створенню ще одного спільного підприємства з розроблення та виробництва різних типів безпілотників середньої та великої дальності", - наголосив німецький міністр.

Окремо він додав, що Німеччина передасть 300 млн євро на закупівлю далекобійних дронів українського виробництва.

"Ці заходи спрямовані на підтримку нової концепції оборони України. Вони допоможуть зберегти і посилити імпульс України. Україна зможе продовжувати свою оборонну боротьбу тільки за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас", - наголосив Пісторіус.

Масштабний оборонний пакет Німеччини та України

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, стало відомо, що Україна і Німеччина погодили масштабний оборонний пакет на 4 млрд євро.

Він передбачає, що Німеччина передасть Україні сотні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Також буде запущено спільне виробництво mid-strike дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Аналітика
