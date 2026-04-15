Писториус отметил, что пакет включает сотни ракет к системам противовоздушной обороны Patriot, которые будут поставляться в течение следующих четырех лет. Также Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

"Также профинансируем дополнительные дальнобойные дроны, которые будут производиться в Украине. И мы смотрим в будущее: мы решили совместно развивать и производить системы средней и большой дальности", - сказал он.

Писториус добавил, что в последние годы отношения Украины и Германии значительно углубились. Теперь это взаимовыгодное стратегическое партнерство, а не только военная поддержка Берлином Киева.

В то же время недальновидные действия некоторых стран привели к тому, что казна российского диктатора Владимира Путина начала наполняться из-за событий на Ближнем Востоке. А переговоры о мире фактически остановлены.

"Так называемые российско-украинские мирные переговоры пока приостановлены. Но правда в том, что Россия никогда и не относилась к ним серьезно. Именно поэтому еще важнее поддерживать Украину", - резюмировал Писториус.