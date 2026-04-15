Розрахований на роки: Пісторіус розповів подробиці про пакет підтримки ППО України

Новий пакет оборонної допомоги від Німеччини спрямований перш за все на посилення української протиповітряної оборони. Він розрахований на кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву , яку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив після завершення засідання "Рамштайну".

Пісторіус зазначив, що пакет включає сотні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, які будуть постачатися протягом наступних чотирьох років. Також Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

"Також профінансуємо додаткові далекобійні дрони, які вироблятимуться в Україні. І ми дивимося в майбутнє: ми вирішили спільно розвивати і виробляти системи середньої й великої дальності", - сказав він.

Пісторіус додав, що останніми роками відносини України та Німеччини значно поглибилися. Тепер це взаємовигідне стратегічне партнерство, а не тільки військова підтримка Берліном Києва.

Водночас недалекоглядні дії деяких країн призвели до того, що скарбниця російського диктатора Володимира Путіна почала наповнюватися через події на Близькому Сході. А переговори про мир фактично зупинені.

"Так звані російсько-українські мирні переговори наразі призупинені. Але правда в тому, що Росія ніколи й не ставилася до них серйозно. Саме тому ще важливіше підтримувати Україну", - резюмував Пісторіус.