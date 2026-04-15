ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Розрахований на роки: Пісторіус розповів подробиці про пакет підтримки ППО України

20:59 15.04.2026 Ср
2 хв
Пісторіус повідомив, що відносини Києва та Берліна вийшли на новий рівень
Антон Корж
Розрахований на роки: Пісторіус розповів подробиці про пакет підтримки ППО України Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)

Новий пакет оборонної допомоги від Німеччини спрямований перш за все на посилення української протиповітряної оборони. Він розрахований на кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву, яку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив після завершення засідання "Рамштайну".

Пісторіус зазначив, що пакет включає сотні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, які будуть постачатися протягом наступних чотирьох років. Також Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

"Також профінансуємо додаткові далекобійні дрони, які вироблятимуться в Україні. І ми дивимося в майбутнє: ми вирішили спільно розвивати і виробляти системи середньої й великої дальності", - сказав він.

Пісторіус додав, що останніми роками відносини України та Німеччини значно поглибилися. Тепер це взаємовигідне стратегічне партнерство, а не тільки військова підтримка Берліном Києва.

Водночас недалекоглядні дії деяких країн призвели до того, що скарбниця російського диктатора Володимира Путіна почала наповнюватися через події на Близькому Сході. А переговори про мир фактично зупинені.

"Так звані російсько-українські мирні переговори наразі призупинені. Але правда в тому, що Росія ніколи й не ставилася до них серйозно. Саме тому ще важливіше підтримувати Україну", - резюмував Пісторіус.

Зазначимо, трохи раніше Пісторіус повідомляв, що Німеччина посилює можливості України завдавати ударів на далекі відстані. Це стало можливим завдяки створенню нового спільного підприємства.

Також 14 квітня стало відомо, що Україна і Німеччина погодили масштабний оборонний пакет на 4 млрд євро. Він передбачає, що Німеччина передасть Україні сотні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Зазначимо, крім отримання зброї, Київ наразі працює над зміною логіки роботи самого "Рамштайну". Реформа формату необхідна для того, щоб кожна країна-учасниця мала чітке розуміння своїх конкретних внесків у довгострокову обороноздатність України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна ППО Військова допомога Зустріч Рамштайн
Новини
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта