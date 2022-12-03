UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розподіл злочинних ролей: Подоляк про зустріч Шойгу та Лукашенка у Мінську

Фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу та білоруського диктатора Олександра Лукашенка увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами", - йдеться у повідомленні.

Подоляк підкреслює, що сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей.

"Однак явка з повинною та викривальні покази пом’якшать відповідальність", - додав Подоляк.

Нагадаємо, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що його країна та Росія нібито не хочуть війни проти України та відкрито про це заявляють, а не "ховаються в кущі".

Раніше Лукашенко вигадав противника і заявляв, що його країні нібито "вдається його стримувати".

Також ми писали, що Лукашенко погрожував Україні повним знищенням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусьСергей ШойгуВійна в Україні