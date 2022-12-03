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Распределение преступных ролей: Подоляк о встрече Шойгу и Лукашенко в Минске

Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и белорусского диктатора Александра Лукашенко войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Кремль не теряет надежды разделить ряд подсудимых со своими белорусскими партнерами", - говорится в сообщении.

Подоляк подчеркивает, что сегодняшняя встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей.

"Однако явка с повинной и разоблачительные показания смягчат ответственность", - добавил Подоляк.

Напомним, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что его страна и Россия якобы не хотят войны против Украины и открыто об этом заявляют, а не "прячутся в кусты".

Ранее Лукашенко придумал противника и заявлял, что его стране якобы "удается его сдерживать".

Также мы писали, что Лукашенко угрожал Украине полным уничтожением.

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